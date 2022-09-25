Луганск, 25 сентября, 2022, 14:58 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Травневое Сватовского района из РСЗО HIMARS .Об этом 25 сентября сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

U. S. Department of Defense РСЗО HIMARS

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«Со стороны ВФУ зафиксирован обстрел: 12.27 по н.п. Травневое Сватовского района (ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (4 ракеты)», — отмечается в сообщении.

В результате обстрела поврежден гараж и автобус Дорожного ремонтно-строительного управления.

Дополнительная информация уточняется.