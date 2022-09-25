Кемерово, 25 сентября, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Объём банковских вкладов жителей Кемеровской области за семь месяцев 2022 года вырос на 6% и превысил 353 млрд рублей. Приток сбережений в банки продолжается четвертый месяц, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения Банка России.

Советский вклад

При этом если объём рублёвых накоплений вырос на 10% до 332 млрд рублей, то вклады в иностранной валюте снизились на треть. По словам управляющего отделением Сергея Драницы, если в первом квартале 2022 года наблюдался отток денег, то во втором объём вкладов начал расти.

«Причина в том, что в марте Банк России значительно увеличил ключевую ставку и — как следствие — выросли ставки по вкладам. Это повысило их привлекательность», — отметил он.