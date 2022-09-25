Бердянск, Бывш. УССР, , 14:55 — REGNUM В Бердянске прогремел второй взрыв за день. Об этом 25 сентября сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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«В Бердянске прозвучал второй за сегодня взрыв. Подробности выясняются», — отметил он.

Ранее Бердянске у здания администрации сработало самодельное взрывное устройство.

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