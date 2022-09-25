Белград, , 14:54 — REGNUM 25 сентября в Белграде на стадионе «Црвена Звезда» национальная сборная Сербии по футболу в матче пятого тура групповой стадии Лиги наций УЕФА 2022/23 одержала крупную победу над сборной Швеции со счетом 4:1.

Александар Митрович Ardfern

Забитыми мячами в составе хозяев отметились Александар Митрович (18’ Андрия Живкович, 45+1’ Душан Тадич, 48’ Душан Влахович) и Саша Лукич (70’ Дарко Лазович). Единственный гол сборной Швеции на 15-й минуте встречи забил экс-полузащитник «Краснодара» Виктор Классон после передачи Деяна Кулушевски.

Составы команд:

Сербия: Милинкович-Савич, Бабич, Машович, Митрович, Живкович (Лазович, 46’), Костич (Илич, 81’), Тадич (Митрович, 84’), Лукич, Милинкович-Савич, Влахович (Йович, 90’), Митрович (Рачич, 72’).

Швеция: Ульсен, Линделеф, Хайн, Сундгрен, Аугустинссон, Классон (Эланга, 64’), Каюсте (Ольссон, 46’), Сванберг, Форсберг (Чельстрем, 73’), Дьекереш (Куайсон, 64’), Кулушевски (Исхак, 84’).