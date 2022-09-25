25 сентября 2022 | Время чтения 6 мин

Вячеслав Зиланов, , 16:24 — REGNUM Рыбная тема продолжает оставаться в центре внимания федеральных органов власти, депутатов, сенаторов Федерального собрания, региональных органов власти приморских регионов и, естественно, союзов, ассоциаций, предприятий, организаций рыбной отрасли.

Константин Коровин. Рыба

Она не сходит и со страниц СМИ, включая и ИА REGNUM

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Причиной такого внимание стало внесение правительством России в Госдуму законопроекта № 173 016-9 «О внесении изменений в ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов».

В случае его принятия будет осуществлен посредством механизма «инвестквот 2 и аукционов» очередной передел среди пользователей долей квот на вылов рыбы и других водных биоресурсов в ИЭЗ и на континентальном шельфе России.

Напомню, что ранее в 2016 году Госдума голосами одной фракции «Единой России» приняла поправку по проведению «Инвестквот 1 и аукционов», которые власть реализовала в 2018–2022 годах. Однако, не добившись заявленных целей и их полной реализации, всё же удалось осуществить передел рыбных ресурсов и краба в пользу крупных компаний и разорения малых и средних рыбодобывающих фирм и предприятий.

Геннадий Козлов. Рыбаки Байкала. 1948

Против такого подхода как ранее, так и сейчас выступают региональные органы власти приморских регионов при активной поддержке рыбаков. Только в последнее время ими было направлено президенту России В. В. Путину и председателям Госдумы В. В. Володину и Совета Федерации В. И. Матвеенко около 150 обращений, включая непосредственно от экипажей рыбопромысловых судов непосредственно с моря.

Всё это вынудило власти услышать рыбацкие протесты, о чём свидетельствуют высказывания В. В. Путина в ходе его посещения Камчатского и Приморского краев, встреч с губернаторами Солодовым В. В. и Кожемяко О. Н., а также в ответах президента по этой теме на пленарном заседании ВЭФ во Владивостоке.

В свою очередь Госдума провела с привлечением рыбацкой общественности рабочее совещание по сложившейся ситуации в рыбной отрасли под председательством председателя по аграрным вопросам, д. с. х. н., академика ВАСХНИЛ В. И. Кашина.

В ходе него было рекомендовано, прежде чем выносить правительственный законопроект на пленарное заседание Госдумы, разослать его субъектам РФ для рассмотрения и замечаний и провести затем широкие парламентские слушания.

Председатель комитета по аграрным вопросам В. И. Кашин направил в соответствии с этим законопроект по «инвестквотам 2» всем 85 субъектам Российской Федерации для анализа и получения по нему заключений.

Валериан Каменев. Пейзаж с рыбаками. 1852

Одновременно Госдума информировала, что парламентские слушания на тему «Законодательное обеспечение стратегии развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации, а также законопроекта № 173 016-9 «О внесении изменений в ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов» пройдут 19 октября 2022 года с участием всех заинтересованных, включая и представителей союзов, ассоциаций рыбаков.

Заявленная тема парламентских слушаний выключает в себя два вопроса. Первый — «законодательное обеспечение стратегии развития рыбохозяйственного комплекса» и второй — «законопроект № 173 016-9».

Не совсем ясно, что же намерены депутаты обсуждать по первому вопросу, поскольку правительство утвердило 8 сентября 2022 года Стратегию развития сельскохозяйственного комплекса Российской Федерации на период до 2030 года (далее — стратегия). Не обсуждать, а как реализовывать надо данный директивный документ.

Не исключено, что депутаты вновь, как это было не раз, хотят внести какие- то законодательные инициативы с тем, чтобы эффективнее выполнять упомянутую стратегию. И здесь могут появиться неожиданные «сюрпризы» для рыбаков. К ним рыбакам, которые будут участвовать в парламентских слушаниях, надо быть готовыми.

Сергей Варсонофьев. После рыбалки. 1952

О значимости проводимых парламентских слушаний по рыбной тематике свидетельствуют те депутатские силы, которые руководство Государственной думы «мобилизовало» для организации проведения этого мероприятия.

А это два заместителя председателя Госдумы — д. э. н., академик РАН и ВАСХНИЛ А. В. Гордеев (фракция «Единой России») и И. В. Яровая (фракция «Единой России», депутат от Камчатского края). Авторитет их рыбакам известен.

Именно при Гордееве А. В., в бытность его министром сельского хозяйства, был принят принцип наделения пользователей долями-квотами по историческому принципу, который имел и имеет большое положительное значение для развития рыбной отрасли. Какова позиция А. В. Гордеева будет на этих слушаниях? Рыбаки надеются на его поддержку.

В дополнении к ним «отмобилизованы» председатель комитета по аграрным вопросам, д. с. х. н., академик ВАСХНИЛ В. И. Кашин (фракция КПРФ) и председатель комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики, к. э. н. Н. М. Харитонов (фракция КПРФ). Их позиция, по крайней мере по «инвестквотам 2», оптимистична для рыбаков.

Чем всё же вызвано такое внимание со стороны руководства Госдумы к данным слушаниям? И какого конечного результата будут добиваться руководство, депутаты и, прежде всего, фракция «Единой России», поскольку она по числу голосов в Госдуме правит бал. Пока от них не было официальных заявлений по их позиции.

Тем не менее, исходя из ряда фактов (не буду читателя утруждать ими), можно предположить, что внимание к слушаниям вызвали протестные акции рыбаков против «инвестквот 2», о котором упоминалось выше. Это обеспокоило Кремль и депутатов от «Единой России». Решили «пар рыбацкий» выпустить на парламентских слушаниях.

Решение же, которое будет продавливаться депутатами провластной фракции, полагаю, — это рекомендация по принятию законопроекта по «инвестквотам 2» в первом чтении. А уж потом, при втором чтении, будут рассмотрены рыбацкие замечания. Знакомый для рыбаков приём, который свидетельствует о том, что рыбацкие замечания вряд ли учтут.

И тем не менее во многом результаты парламентских слушаний будут определяться той позицией, которую займут губернаторы, депутаты, сенаторы приморских регионов и союзы, ассоциации, объединения рыбаков.

Владимир Игошев. На рыбалке. Озеро Шарташ. 1953

В настоящее время эта позиция пока у них едина — отложить принятие «законопроекта № 173 016-9» по «инвестквотам 2» до практического завершения «инвестквот 1».

Её и намерены рыбаки в ходе парламентских слушаний обосновывать, насытив фактами, научными, практическими расчётами.

Позиция правительства России и ведомств, ответственных за рыбную отрасль, — Минсельхоза, Росрыболовства — известна. Принять «законопроект по «инвестквотам 2» в конце этого года с тем, чтобы начать с 2023 года очередной процесс передела ресурсов и основных производственных фондов в отрасли.

Одновременно, занявшись «кипучей деятельностью» по реализации «инвестквот 2», отвлечь этим внимание общественности от провала «инвестквот 1» и избежать ответственности за это.

Противостоять такому подходу может только взвешенный подход председателя правительства России М. В. Мишустина, который, не исключено, может отозвать законопроект, с учётом мнения приморских регионов и рыбаков, для дополнительного анализа и поручить выяснить причины провала «инвестквот 1». Пойдёт ли на это председатель правительства РФ, покажет ближайшее время.