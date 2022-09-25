Вячеслав Зиланов, 25 сентября 2022, 16:24 — REGNUM Рыбная тема продолжает оставаться в центре внимания федеральных органов власти, депутатов, сенаторов Федерального собрания, региональных органов власти приморских регионов и, естественно, союзов, ассоциаций, предприятий, организаций рыбной отрасли.

Константин Коровин. Рыба
Константин Коровин. Рыба

Она не сходит и со страниц СМИ, включая и ИА REGNUM

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Причиной такого внимание стало внесение правительством России в Госдуму законопроекта № 173 016-9 «О внесении изменений в ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов».

В случае его принятия будет осуществлен посредством механизма «инвестквот 2 и аукционов» очередной передел среди пользователей долей квот на вылов рыбы и других водных биоресурсов в ИЭЗ и на континентальном шельфе России.

Напомню, что ранее в 2016 году Госдума голосами одной фракции «Единой России» приняла поправку по проведению «Инвестквот 1 и аукционов», которые власть реализовала в 2018–2022 годах. Однако, не добившись заявленных целей и их полной реализации, всё же удалось осуществить передел рыбных ресурсов и краба в пользу крупных компаний и разорения малых и средних рыбодобывающих фирм и предприятий.

Геннадий Козлов. Рыбаки Байкала. 1948
Геннадий Козлов. Рыбаки Байкала. 1948

Против такого подхода как ранее, так и сейчас выступают региональные органы власти приморских регионов при активной поддержке рыбаков. Только в последнее время ими было направлено президенту России В. В. Путину и председателям Госдумы В. В. Володину и Совета Федерации В. И. Матвеенко около 150 обращений, включая непосредственно от экипажей рыбопромысловых судов непосредственно с моря.

Всё это вынудило власти услышать рыбацкие протесты, о чём свидетельствуют высказывания В. В. Путина в ходе его посещения Камчатского и Приморского краев, встреч с губернаторами Солодовым В. В. и Кожемяко О. Н., а также в ответах президента по этой теме на пленарном заседании ВЭФ во Владивостоке.

В свою очередь Госдума провела с привлечением рыбацкой общественности рабочее совещание по сложившейся ситуации в рыбной отрасли под председательством председателя по аграрным вопросам, д. с. х. н., академика ВАСХНИЛ В. И. Кашина.

В ходе него было рекомендовано, прежде чем выносить правительственный законопроект на пленарное заседание Госдумы, разослать его субъектам РФ для рассмотрения и замечаний и провести затем широкие парламентские слушания.

Председатель комитета по аграрным вопросам В. И. Кашин направил в соответствии с этим законопроект по «инвестквотам 2» всем 85 субъектам Российской Федерации для анализа и получения по нему заключений.

Валериан Каменев. Пейзаж с рыбаками. 1852
Валериан Каменев. Пейзаж с рыбаками. 1852

Одновременно Госдума информировала, что парламентские слушания на тему «Законодательное обеспечение стратегии развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации, а также законопроекта № 173 016-9 «О внесении изменений в ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов» пройдут 19 октября 2022 года с участием всех заинтересованных, включая и представителей союзов, ассоциаций рыбаков.

Заявленная тема парламентских слушаний выключает в себя два вопроса. Первый — «законодательное обеспечение стратегии развития рыбохозяйственного комплекса» и второй — «законопроект № 173 016-9».

Не совсем ясно, что же намерены депутаты обсуждать по первому вопросу, поскольку правительство утвердило 8 сентября 2022 года Стратегию развития сельскохозяйственного комплекса Российской Федерации на период до 2030 года (далее — стратегия). Не обсуждать, а как реализовывать надо данный директивный документ.

Не исключено, что депутаты вновь, как это было не раз, хотят внести какие- то законодательные инициативы с тем, чтобы эффективнее выполнять упомянутую стратегию. И здесь могут появиться неожиданные «сюрпризы» для рыбаков. К ним рыбакам, которые будут участвовать в парламентских слушаниях, надо быть готовыми.

Сергей Варсонофьев. После рыбалки. 1952
Сергей Варсонофьев. После рыбалки. 1952

О значимости проводимых парламентских слушаний по рыбной тематике свидетельствуют те депутатские силы, которые руководство Государственной думы «мобилизовало» для организации проведения этого мероприятия.

А это два заместителя председателя Госдумы — д. э. н., академик РАН и ВАСХНИЛ А. В. Гордеев (фракция «Единой России») и И. В. Яровая (фракция «Единой России», депутат от Камчатского края). Авторитет их рыбакам известен.

Именно при Гордееве А. В., в бытность его министром сельского хозяйства, был принят принцип наделения пользователей долями-квотами по историческому принципу, который имел и имеет большое положительное значение для развития рыбной отрасли. Какова позиция А. В. Гордеева будет на этих слушаниях? Рыбаки надеются на его поддержку.

В дополнении к ним «отмобилизованы» председатель комитета по аграрным вопросам, д. с. х. н., академик ВАСХНИЛ В. И. Кашин (фракция КПРФ) и председатель комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики, к. э. н. Н. М. Харитонов (фракция КПРФ). Их позиция, по крайней мере по «инвестквотам 2», оптимистична для рыбаков.

Чем всё же вызвано такое внимание со стороны руководства Госдумы к данным слушаниям? И какого конечного результата будут добиваться руководство, депутаты и, прежде всего, фракция «Единой России», поскольку она по числу голосов в Госдуме правит бал. Пока от них не было официальных заявлений по их позиции.

Тем не менее, исходя из ряда фактов (не буду читателя утруждать ими), можно предположить, что внимание к слушаниям вызвали протестные акции рыбаков против «инвестквот 2», о котором упоминалось выше. Это обеспокоило Кремль и депутатов от «Единой России». Решили «пар рыбацкий» выпустить на парламентских слушаниях.

Решение же, которое будет продавливаться депутатами провластной фракции, полагаю, — это рекомендация по принятию законопроекта по «инвестквотам 2» в первом чтении. А уж потом, при втором чтении, будут рассмотрены рыбацкие замечания. Знакомый для рыбаков приём, который свидетельствует о том, что рыбацкие замечания вряд ли учтут.

И тем не менее во многом результаты парламентских слушаний будут определяться той позицией, которую займут губернаторы, депутаты, сенаторы приморских регионов и союзы, ассоциации, объединения рыбаков.

Владимир Игошев. На рыбалке. Озеро Шарташ. 1953
Владимир Игошев. На рыбалке. Озеро Шарташ. 1953

В настоящее время эта позиция пока у них едина — отложить принятие «законопроекта № 173 016-9» по «инвестквотам 2» до практического завершения «инвестквот 1».

Её и намерены рыбаки в ходе парламентских слушаний обосновывать, насытив фактами, научными, практическими расчётами.

Позиция правительства России и ведомств, ответственных за рыбную отрасль, — Минсельхоза, Росрыболовства — известна. Принять «законопроект по «инвестквотам 2» в конце этого года с тем, чтобы начать с 2023 года очередной процесс передела ресурсов и основных производственных фондов в отрасли.

Одновременно, занявшись «кипучей деятельностью» по реализации «инвестквот 2», отвлечь этим внимание общественности от провала «инвестквот 1» и избежать ответственности за это.

Противостоять такому подходу может только взвешенный подход председателя правительства России М. В. Мишустина, который, не исключено, может отозвать законопроект, с учётом мнения приморских регионов и рыбаков, для дополнительного анализа и поручить выяснить причины провала «инвестквот 1». Пойдёт ли на это председатель правительства РФ, покажет ближайшее время.