Москва, , 14:52 — REGNUM Более 100 международных наблюдателей из 40 стран, не считая специалистов из РФ, работают на референдумах в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Об этом 25 сентября сообщили в ЦИК РФ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Референдумы в Донбассе и на освобождённых территориях б. УССР — все новости»

«На референдумах в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях работают более 100 международных наблюдателей из 40 стран, не считая наблюдателей из РФ», — отмечается в сообщении.

Голосование на референдумах по вопросу о вхождении в состав РФ стартовало 23 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях. Оно продлится по 27 сентября.