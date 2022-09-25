Москва, 25 сентября, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Японская автомобилестроительная компания Mazda рассматривает возможность полного прекращения производства автомобилей на совместном с компанией «Соллерс» предприятии во Владивостоке. Об этом пишет газета Nikkei.

Vegansoldier Эмблема Mazda

Работа завода Mazda и «Соллерс» во Владивостоке был приостановлена в мае 2022 года на фоне антироссийских санкций, приведших к сбоям в цепочках поставок. По данным Nikkei, сейчас в японской компании рассматривают возможность полного прекращения производства. Отмечается, что окончательное решение ещё не принято.

Предприятие «Соллерс» во Владивостоке работает с 2009 года. В 2012 году на этом заводе началась сборка нескольких моделей Mazda. По данным компании MarkLines, в 2021 году на этом заводе было выпущено около 29 тыс. автомобилей Mazda.

Ранее в сентябре 2022 года другой японский автопроизводитель — компания Toyota — закрыл свою сборочную площадку в Санкт-Петербурге. Это решение было принято из-за проблем с поставками комплектующих.