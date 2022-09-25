Калуга, , 14:57 — REGNUM Первые группы мобилизованных из Калужской области отправились выполнять воинский долг. Сначала они пройдут обучение и боевую подготовку. Новобранцев напутствовал губернатор Владислава Шапша, который встретился с мобилизованными и их родственниками, сообщает 25 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Новобранцев напутствовал губернатор Владислава Шапша Страница Владислава Шапши в социальной сети «ВКонтакте»

«Ни одну семью наших защитников не оставим без внимания. Поддержим и окажем помощь. Главам районов и городов совместно с военкоматами поручил очень тщательно подходить к спискам мобилизованных. Следовать перечню военных специальностей. Нашим бойцам успешного выполнения задач. Ждем вашего возвращения!», — отметил Владислав Шапша.

Как сообщало ИА REGNUM, избежать ошибок по призыву мобилизованных, соблюдать законодательство — такая задача была поставлена на совещании калужской областной комиссии по частичной мобилизации, которую возглавил губернатор Владислав Шапша. В регионе уже вручено более половины повесток от запланированного количества.

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