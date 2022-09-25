Киев, , 14:44 — REGNUM Киевский террористический режим в начале специальной военной операции по денацификации на территории б. УССР допустил большое количество ошибок, за которые его представителям потому придётся ответить. Такое мнение 24 сентября высказал мэр Киева Виталий Кличко в интервью испанской газете Pais.

Виталий Кличко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Было много ошибок, есть много вопросов о том, почему русские продвинулись так далеко на территорию [б. УССР], не встречая сопротивления», — сказал он.

Также Кличко отметил, что на данный момент он не считает нужным говорить о таких ошибках, однако после окончания военных действий, по его мнению, придётся «поговорить обо всех них».

Как сообщало ИА REGNUM, так называемый МИД киевского нацистского режима принял 23 сентября решение лишить посла Ирана в Киеве аккредитации после неподтверждённых сообщений о якобы поставках иранского оружия России.