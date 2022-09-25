Прага, , 14:43 — REGNUM 25 сентября национальная сборная Португалии в матче пятого тура группового этапа Лиги наций УЕФА 2022/23 забила четыре безответных мяча в ворота сборной Чехии. Встреча проходила в Праге на стадионе «Эден Азар».

Бруну Фернандеш Www.sporting.pt

Забитыми мячами в составе сборной Португалии отметились Диогу Далот (33’ Рафаэл Леау, 52’ Бруну Фернандеш), Бруну Фернандеш (45+2’ Мариу Руй) и Диогу Жота (82’ Криштиану Роналду).

Матч обслуживала бригада арбитров во главе со Срданом Йовановичем. Ассистенты главного судьи — Урош Стойкович и Милан Михайлович.

Составы команд:

Чехия: Вацлик, Зима, Зеленый (Влканова, 63’), Брабец (Кудела, 22’), Цоуфал, Емелька, Барак (Шевчик, 63’), Гложек (Черны, 63’), Крал, Соучек (Кухта, 77’), Шик.

Португалия: Кошта, Далот, Диаш, Перейра (Мариу, 83’), Руй, Фернандеш (Луис, 77’), Силва (Орта, 67’), Карвалью (Пальинья, 77’), Невеш, Леау (Жота, 67’), Роналду.