Донецк, , 14:42 — REGNUM ВСУ выпустили по Волновахе натовские снаряды. Об этом 25 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️14:10 — н.п. Новомихайловка — н.п. Волноваха: выпущено 5 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

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