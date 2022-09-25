Москва, 25 сентября, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Артиллерией ВСУ в очередной раз обстреляны жилые кварталы Энергодара и территория, прилегающая к Запорожской АЭС. Об этом 25 сентября сообщили в Минобороны России.

Запорожская АЭС

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«За сутки артиллерией ВСУ выпущено 59 снарядов. Четыре из них разорвались в районе улицы Казачья города Энергодара, один попал в водоканал рядом с АЭС», — отмечается сообщении.

Обстрелы велись из районов н. п. Марганец и Никополь Днепропетровской области, подконтрольных ВСУ. Ответным огнем российской артиллерии огневые средства противника были подавлены.

Кроме того, предотвращены попытки ВСУ нанести удары по территории АЭС восемью «дронами-камикадзе». Все беспилотные летательные аппараты ВСУ были сбиты за пределами территории АЭС.