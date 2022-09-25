Тюмень, , 14:35 — REGNUM Гражданам, которые могли получить ошибочные повестки в военкомат, не нужно волноваться. Об этом заявил 25 сентября губернатор Тюменской области Александр Моор в своём обращении к землякам.

Александр Моор Kremlin.ru

«Явитесь в военкомат в назначенное время. На пункте сбора сотрудники также внимательно изучат все ваши документы. Если у вас болезнь, возьмите с собой документы. Если у вас состав семьи, который позволяет быть не призванным, возьмите их с собой», — сказал чиновник.

Моор подчеркнул, что все документы будут внимательно изучены. И если выяснится, что человек не отвечает критериям мобилизации, то он не попадёт в армию и вернётся домой.

Как сообщало ИА REGNUM, также он заявил о том, что работа по исправлению недостатков, возникших в ходе частичной мобилизации, проводится под его контролем. А призывные комиссии были усилены сотрудниками муниципальных администраций.

Напомним, с 21 сентября в России проходит частичная мобилизация.