Нью-Дели, 8 сентября, 2017, 21:54 — ИА Регнум. «Индия должна быть готовой к ведению войны на двух фронтах: к обычным трениям с Пакистаном теперь прибавляются проблемы с Китаем, который под шумок корейского кризиса намерен подвинуть спорную границу в Гималаях, — предупреждает корреспондент британской The Times Хью Томлинсон. — Стороны практически только что вышли из приграничной конфронтации, тянувшейся два месяца. Но это не означает, что все споры разрешены. Дополнительную пикантность ситуации придает то, что у индийских войск боезапаса всего на 10 дней — если дойдет до серьезных вооруженных столкновений, Индия может потерять спорные территории».

«Усиление трений между Пекином и Дели станет фактом, подталкивающим Пакистан: отвлечение индийских войск на конфронтацию с китайскими если не не ослабит группировку, противостоящую Исламабаду, то, по крайней мере, отвлечет внимание индийского военного руководства, чем Пакистан будет иметь шанс воспользоваться и в свою очередь нарастить давление», — считает журналист.

Главнокомандующий армией Индии генерал Билина Равата сказал: «Китай решил применить тактику «нарезания колбасы» — отщипывать индийскую территорию по кусочкам, ломтиками. И потому наибольшую опасность таят Гималаи».