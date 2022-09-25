Москва, , 14:33 — REGNUM С начала спецоперации на территории б. УССР уничтожены 301 самолет и 155 вертолетов ВСУ. Об этом 25 сентября сообщили в Минобороны России.

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«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 301 самолет, 155 вертолетов, 2074 беспилотных летательных аппарата, 377 зенитных ракетных комплексов, 5111 танков и других боевых бронированных машин, 845 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3413 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5874 единицы специальной военной автомобильной техники», — отмечается в сообщении.

Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбито 12 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

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