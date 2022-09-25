Сыктывкар, , 14:31 — REGNUM Первая сотня мобилизованных в Коми отправилась к месту службы. Об этом в своем видеообращении сообщил глава республики Владимир Уйба.

Частичная мобилизация Иван Шилов, ИА REGNUM

«Россия отправляет сегодня лучших своих сынов на защиту Отечества. Мы с вами находимся на переломе истории. По сути, война объявлена всей России. Сегодня вопрос уже стоит не только в том, что мы отстаиваем интересы Донбасса, но и в том, чтобы сохранить Россию, как самостоятельное, неделимое государство», — заявил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, мобилизованные по ошибке тюменцы возвращаются домой.