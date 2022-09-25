Москва, 25 сентября, 2022, 14:31 — ИА Регнум. До конца сентября в столице России будет наблюдаться холодная и дождливая погода, температура воздуха в первой половине грядущей недели не поднимется выше +12 °C. Об этом 25 сентября рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Марина Захарова ИА REGNUM Осень

«Холодный, на 2,2 градуса ниже нормы, и дождливый сентябрь в предстоящую неделю в Центральной России по-прежнему будет по-осеннему ненастным. Температурный фон лишь в последние дни месяца повысится и вернется в свое климатическое русло», — приводит его слова РИА Новости.

Также Тишковец уточнил, что температура воздуха в первой половине недели в ночное время будет не выше +3… +8 °C, днем — не выше +7… +12 °C, при этом 28 сентября ожидается выпадение 7−9 мм осадков.

«Во второй части недели осадков заметно станет меньше, и они приобретут мозаичный характер с небольшой интенсивностью, усилится адвекция тёплого воздуха, что вкупе с просветами в облаках повысит температурные показатели: если в четверг под утро будет плюс 6−11 градусов, днем плюс 9−14 градусов, в пятницу уже плюс 11−16 градусов, а в выходные станет ещё комфортнее, до плюс 13−18 градусов», — указал синоптик.

При этом он уточнил, что в течение пяти последних суток сентября в Москве выпадет еще до 15 мм осадков, что составит до 20% от месячной нормы.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в столичном комплексе городского хозяйства сообщили, что 85% от месячной нормы осадков выпало в Москве за выходные дни, со всем объемом воды справилась городская водосточная сеть.