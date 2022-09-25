Москва, , 14:30 — REGNUM Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбито 12 беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районах населённых пунктов Ясиноватая, Старомлиновка, Кирилловка, Новотроицкое, Егоровка ДНР, Маячка Запорожской области, Малокаховка, Давыдов Брод, Чаривное и Михайловка Херсонской области. Об этом 25 сентября сообщили в Минобороны России.

ПВО России Mil.ru

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«Также перехвачены в воздухе: 21 снаряд реактивных систем залпового огня, в том числе 18 реактивных снарядов HIMAR в районах н. п. Новая Каховка Херсонской области и Валерьяновка ДНР и три реактивных снаряда «Ольха» в районах н. п. Гусельское и Нескучное ДНР», — отмечается в сообщении.

В районе Новой Каховки Херсонской области и Сватово ЛНР сбиты три американские противорадиолокационные ракеты HARM.

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