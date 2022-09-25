Сарагоса, Испания, , 14:29 — REGNUM 25 сентября в Сарагосе на стадионе «Ла-Ромареда» национальная сборная Испании в матче пятого тура группового этапа Лиги наций УЕФА 2022/23 потерпела поражение от сборной Швейцарии со счетом 1:2.

Марко Асенсио Дарья Антонова © ИА REGNUM

Забитыми мячами в составе гостей отметились Мануэль Аканджи (21’ Рубен Варгас) и Брель Эмболо (58’ Мануэль Аканджи). Единственный гол сборной Испании на 55-й минуте встречи забил фланговый атакующий защитник «Барселоны» Хорди Альба после передачи Марко Асенсио.

Составы команд:

Испания: Симон, Аспиликуэта (Солер, 87’), Гарсия, Торрес, Альба, Бускетс, Гави, Педри (Льоренте, 70’), Асенсио (Пино, 63’), Торрес (Иглесиас, 63’), Сарабия (Уильямс, 63’).

Швейцария: Цоммер, Видмер, Эльведи, Аканджи, Родригес (Штеффен, 46’), Фройлер, Джака, Соу (Закариа, 68’), Варгас (Абишер, 78’), Шакири (Ндой, 68’), Эмболо (Сеферович, 87’).

Сборная Швейцарии, одержав вторую победу в группе и набрав шесть очков, поднялась на третье место. Сборная Испании с восемью очками опустилась на вторую позицию.