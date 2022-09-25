Москва, 25 сентября 2022, 14:26 — REGNUM Истребительной авиацией ВКС России в Николаевской области сбиты два самолёта МиГ-29 ВСУ. Об этом 25 сентября сообщили в Минобороны России.
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«Истребительной авиацией ВКС России в районах населенных пунктов Новоукраинка и Баштанка Николаевской области сбиты два самолёта МиГ-29 воздушных сил Украины, переоборудованные под применение американских противорадиолокационных ракет HARM», — отмечается в сообщении.
Кроме того, в районе населенного пункта Явкино Николаевской области поражена на огневой позиции пусковая установка РСЗО HIMARS.
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