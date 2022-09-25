Москва, , 14:23 — REGNUM В районе населенного пункта Явкино Николаевской области поражена на огневой позиции пусковая установка РСЗО HIMARS. Об этом 25 сентября сообщили в Минобороны России.

HIMARS Defense. gov

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия защищает Донбасс — все новости о спецоперации»

«В ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражено семь артиллерийских взводов на огневых позициях 57-й мотопехотной, 10-й горно-штурмовой, 24-й механизированной бригад ВСУ и 102-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Любимовка Днепропетровской области, Марково, Майское Донецкой Народной Республики, Шевченково Николаевской области, Затишье и Ровнополье Запорожской области», — отмечается в сообщении.

Кроме того, уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» в районе населённого пункта Новосёловка Запорожской области, два склада боеприпасов в районах Антоновки и Андреевки ДНР, радиолокационная станция ПВО в районе Красноармейска ДНР, а также потоплен бронированный катер типа «Гюрза» военно-морских сил Украины в районе порта Очаков.

Читайте ранее в этом сюжете: За сутки поражены 33 артиллерийских подразделения ВСУ

Читайте развитие сюжета: ВКС сбили два МиГ-29, переоборудованные под ракеты HARM