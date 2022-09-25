Москва, , 14:20 — REGNUM Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии ВС РФ за сутки поражены 33 артиллерийских подразделения ВСУ. Об этом 25 сентября сообщили в Минобороны России.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия защищает Донбасс — все новости о спецоперации»

«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены: командный пункт батальона 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе города Николаев, пункты временной дислокации иностранных наёмников и 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ на западной окраине города Запорожье и в районе Дружковки ДНР, а также 33 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 178-ми районах», — отмечается в сообщении.

Кроме того, в результате высокоточных ударов ВКС России по пунктам постоянной дислокации и узлу связи 46-й аэромобильной и 60-й пехотной бригад ВСУ в Херсонской области уничтожено до 30 боевиков ВСУ.

Читайте ранее в этом сюжете: На Николаево-Криворожском направлении потери ВСУ составили 110 человек

Читайте развитие сюжета: ВС России уничтожили пусковую установку HIMARS в Николаевской области