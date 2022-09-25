Москва, , 14:16 — REGNUM В результате высокоточных ударов ВКС России по пунктам постоянной дислокации и узлу связи 46-й аэромобильной и 60-й пехотной бригад ВСУ в Херсонской области уничтожено до 30 боевиков ВСУ. Об этом 25 сентября сообщили в Минобороны России.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В результате высокоточных ударов ВКС России по пунктам постоянной дислокации и узлу связи 46-й аэромобильной и 60-й пехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Безыменное, Осокоровка, Миролюбовка Херсонской области, уничтожено до 30-ти боевиков и пять единиц военной техники», — отмечается в сообщении.

Всего за сутки на Николаево-Криворожском направлении потери ВСУ составили свыше 110 человек убитыми и ранеными, а также 13 единиц военной техники.

Также сосредоточенными огневыми ударами российской артиллерии сорваны попытки наступления ВСУ в направлении населённого пункта Марьинка ДНР.

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