Донецк, 25 сентября, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Агентурную сеть так называемой Службы внешней разведки (СВР) нацистского киевского режима, готовившую террористические акты в ходе проведения референдума по вопросу о воссоединении с Россией, раскрыло министерство госбезопасности Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 25 сентября сообщает штаб территориальной обороны в своём телеграм-канале.

Mgbdnr.ru МГБ ДНР

«МГБ ДНР вскрыло агентурную сеть СВР [Киева], которая готовила теракты в период проведения референдума о воссоединении с Российской Федерацией», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в апреле 2022 года МГБ ДНР задержало проживающего в Володарском бывшего сотрудника СБУ Овсянникова Валерия 1955 года рождения, оказавшегося внештатным агентом СВР Киева, который дал признательные показания и указал месторасположение штаба СВР в Мариуполе.

Кроме того, уточняется, что в ходе обыска используемой киевской спецслужбой для прикрытия организации «Диалог», а также по месту жительства задержанного агента были найдены секретные документы.

«Анализ документов и показаний Овсянникова позволил вскрыть преступные планы террористов, а также выявить агентурную сеть СВР на территории Донецкой Народной Республики», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Луганской Народной Республике (ЛНР) аккредитовали еще одну группу международных наблюдателей для работы на референдуме.