Санкт-Петербург, 25 сентября, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Режиссёр и сценарист Алла Масловская скончалась после продолжительной болезни. 25 сентября об этом сообщили в театре «Мюзик-Холл».

Скорбь

Масловская возглавляла режиссёрское управление «Мюзик-Холла», являлась автором театральных проектов «Музыка и сказка», «Живаго. Я вышел на подмостки…» и других.

«Она была сильным, ярким, незаурядным человеком, с большой доброй душой и развитым чувством справедливости, стильной женщиной с прекрасным вкусом, авторитетным и уважаемым специалистом в театральном сообществе, талантливым режиссёром с нестандартным видением», — отметили в театре.

Прощание состоится 27 сентября в храме Святой Ксении Петербургской.

Алла Масловская окончила СПбГУП по специальности «режиссёр». Работала на радио и телевидении, сотрудничала с театром «Мюзик-Холл», Филармонией для детей и юношеств, Государственным академическим симфоническим оркестром. Является создателем театра «Светотень».