Москва, 25 сентября, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Сосредоточенными огневыми ударами российской артиллерии сорваны попытки наступления ВСУ в направлении населённого пункта Марьинка ДНР. Об этом 25 сентября сообщили в Минобороны России.

Алексей Колчин ИА REGNUM Артиллерия

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«Сосредоточенными огневыми ударами российской артиллерии сорваны попытки наступления 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в направлении населённого пункта Марьинка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 50 боевиков», — отмечается в сообщении.

Кроме того, ракетным ударом по пункту временной дислокации иностранных наёмников в районе города Запорожье ликвидировано до ста боевиков и 15 единиц военной техники.