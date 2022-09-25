Кемерово, , 14:11 — REGNUM Информация о якобы призыве в армию всех мужчин из деревни Тюменево Кемеровской области является фейком. Об этом сообщили журналистам 25 сентября в правительстве региона.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Сведения опроверг глава департамента военно-мобилизационной подготовки администрации правительства Кузбасса Ерем Арутюнян. По его словам, фейк был создан намеренно. На самом деле повестки получили в шесть раз меньше граждан, и не факт, что все они будут призваны в армию.

«Будут смотреть семейное положение, состояние здоровья и другие факторы. Подчеркиваю, что в соответствии с ситуацией мы призываем 0,14% от общей численности подлежащих призыву», — сказал Арутюнян.

Как сообщало ИА REGNUM, с 21 сентября в России проводится частичная мобилизация.