Кемерово, 25 сентября, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Информация о якобы призыве в армию всех мужчин из деревни Тюменево Кемеровской области является фейком. Об этом сообщили журналистам 25 сентября в правительстве региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

Сведения опроверг глава департамента военно-мобилизационной подготовки администрации правительства Кузбасса Ерем Арутюнян. По его словам, фейк был создан намеренно. На самом деле повестки получили в шесть раз меньше граждан, и не факт, что все они будут призваны в армию.

«Будут смотреть семейное положение, состояние здоровья и другие факторы. Подчеркиваю, что в соответствии с ситуацией мы призываем 0,14% от общей численности подлежащих призыву», — сказал Арутюнян.

Как сообщало ИА REGNUM, с 21 сентября в России проводится частичная мобилизация.