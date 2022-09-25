25 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что киевский террористический режим потребовал провести чрезвычайное заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в связи с референдумом о воссоединении с Россией, который проходит в республиках Донбасса, а также на освобожденных от нацистов территориях бывш. УССР (Херсонская и Запорожская области).

Мирослава Романенко, , 14:45 — REGNUM Киевский террористический режим потребовал провести чрезвычайное заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в связи с референдумом о воссоединении с Россией, который проходит в республиках Донбасса, а также на освобожденных от нацистов территориях бывш. УССР (Херсонская и Запорожская области). Об этом на своей странице в одной из социальных сетей сообщил представитель киевского режима Олег Николенко.

Совбез ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения не понимают, почему в Киеве так «напряглись» насчет референдумов, если киевский режим их называет «фиктивными». Иные напомнили, что в 2014 году, когда на территории б. УССР произошел антиконституционный переворот, никто экстренно не созывал заседание Совбеза ООН.

«Ой, а что такое, ведь сами же говорили, что никакого значения не имеют и ни на что не повлияют референдумы эти?» — отреагировал один из участников обсуждения.

«Они ещё чего-то требуют?» — возмутилась Julia M.

«Никто заседаний СБ ООН не проводил при госперевороте [в б. УССР] в 2014 году…» — отметил еще один участник обсуждения.

«Ну проведут это заседание, и что дальше? Зеля сам выгонял в Россию русских и тех, кто поддерживал их…» — отметила Наташа.

«А что обеспокоились, если референдумы «фиктивные»?!» — не понимает Леонид Б.

«Что, Зеля, страшно?» — отреагировала Ирина.

Время Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Заёрзали… Безвозвратно уходят Донецк, Луганск, Херсон, Запорожье, и, думаю, это только начало!..» — написала Ирина Т.

«Там уже скоро последний день голосования, а они в [бывш. УССР] только забеспокоились», — отметил Roma.

«Пусть напишут в «Спортлото», — иронизирует «Сила Правда».

«Чего волнуются нервные, раз референдумы «фиктивные»?» — смеется Ирина.

«Ой! А что случилось? Что это забегали? В 2014 году нормально было власть отжимать?..» — задалась вопросом Elena P.

«А в «Спортлото» писать… не пробовали? Говорят, помогает», — пошутил Александр.

«Лигу сексуальных меньшинств пусть собирают и там истерят», — шутит Светлана А.

«Если они фиктивные, то чего они так скулят и отвлекают людей разными глупостями?» — также не понимает Павел Л.

«Майдан — можно, референдум — нельзя, беззаконие — можно, закон — фиктивен. Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила», — с сарказмом отреагировал Дмитрий М.

«Да что ж вы так задёргались? Ведь ваши хозяева вам пообещали не признавать референдум! Просто вы все… прекрасно знаете, что там всё специально подготовлено точнюсенько по закону… не подкопаешься! Все законно и по-настоящему!!! А там уж — признают… или нет — никакого значения!..» — написала Татьяна Х.

«Референдум проведут, ну, покочевряжатся какое-то время «эти», пройдут годы, и все признают, а может, всё будет быстрее, ведь это регионы богатые ресурсами», — отметил А. Р.

«Как бы [представители киевского режима] ни пищали о «фейковых» референдумах, а всё-таки скулят. Парадокс», — также заметил Тарас.

«А в 2013 году, когда Майдан американцы организовали и власть [в б. УССР] насильно сменили, всё законно было?» — задала риторический вопрос Елена.

«Референдумы проходят с соблюдением правил, там находятся международные наблюдатели от многих стран, так что пошли они, кто их слушать будет?» — подытожила Елена.