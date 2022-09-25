Москва, 25 сентября 2022, 14:09 — REGNUM Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. Об этом 25 сентября сообщили в Минобороны России.
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«Ракетным ударом по пункту временной дислокации иностранных наёмников в районе города Запорожье ликвидировано до ста боевиков и 15 единиц военной техники», — отмечается в сообщении.
Кроме того, ударом высокоточного оружия ВКС России по пункту ремонта и восстановления техники 72-й механизированной бригады ВСУ в районе н. п. Анновка ДНР уничтожено до 50 боевиков и 28 единиц военной техники.
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