Москва, 25 сентября, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. Об этом 25 сентября сообщили в Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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«Ракетным ударом по пункту временной дислокации иностранных наёмников в районе города Запорожье ликвидировано до ста боевиков и 15 единиц военной техники», — отмечается в сообщении.

Кроме того, ударом высокоточного оружия ВКС России по пункту ремонта и восстановления техники 72-й механизированной бригады ВСУ в районе н. п. Анновка (ДНР) уничтожено до 50 боевиков и 28 единиц военной техники.