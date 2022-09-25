Москва, 25 сентября, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Заместитель главного редактора ИА REGNUM Никита Третьяков считает, что ему повезло сначала служить в ВДВ ВС России, девизом которых является «Никто, кроме нас!», а потом работать в ИА REGNUM, девиз которого «Смерть фашистским оккупантам!» Он заявил об этом 25 сентября эфире «Соловьев Live».

Ярослав Громов ИА REGNUM Никита Третьяков

По словам Третьякова, когда он сообщил о том, что ему пришла повестка о призыве в рамках частичной мобилизации, и он собрался идти воевать, некоторые люди уверяли его, что ему лучше заниматься гуманитарным проектом «Буханка», что он и так находится на передовой в качестве военкора и т.д.

При этом заместитель главного редактора ИА REGNUM отметил, что до момента объявления частичной мобилизации такая позиция была вполне нормальной, однако на данный момент долг молодых мужчин с военным опытом перед нашей страной — перестать выбирать и пойти защищать Россию с оружием в руках от фашистских захватчиков.

«Мне повезло служить и работать в замечательных организациях. Сначала это были ВДВ, девиз которых, на секундочку: «Никто, кроме нас!» То есть нельзя сказать: пусть другие парни пойдут, а я тут буду заниматься, чем я решил для себя. А вторая организация — это ИА REGNUM, тоже не все знают, но девизом нашего информационного агентства с его основания, так уж получилось, является: «Смерть фашистским оккупантам!» — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главного редактора ИА REGNUM Никита Третьяков заявил, что российская мобилизационная система должна быть максимально открыта и публична, так как она фактически затрагивает десятки миллионов жителей России.