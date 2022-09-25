Симферополь, , 13:52 — REGNUM Мобилизационные мероприятия в Крыму завершатся сегодня, 25 сентября. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

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Он поблагодарил тех, кто уже пришёл в военкоматы и сказал, что свой план по частичной мобилизации регион уже выполнил в полном объёме.

Президент РФ Владимир Путин обратился к народу России по ситуации на Донбассе и ходе проведения спецоперации по его освобождению. Верховный главнокомандующий объявил о начале частичной мобилизации в России. Вслед за этим министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал ход военных действий и объяснил параметры частичной мобилизации.