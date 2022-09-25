Воронеж, 25 сентября, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Специалисты воронежского Конструкторского бюро химавтоматики (КБХА) провели огневые испытания двигателя РД-0124МС для второй ступени разрабатываемой ракеты-носителя «Союз-5». Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Василий Иванов ИА REGNUM Ракетный двигатель

Новый двигатель скомпонован из двух независимых блоков — такой подход впервые используется в практике предприятия. Независимые режимы работы блоков позволяют менять тягу двигателя от 30% до 100% от номинала, равного 60 тоннам.

РД-0124МС изготовлен на базе двигателей РД-0124 и РД-0124А, которые используются в ракетах семейства «Союз-2» и «Ангара». Новый двигатель превосходит предшественников по удельному импульсу тяги, что является важным параметром экономичности двигателя. Отмечается, что удельный импульс тяги в 359 единиц делает РД-0124МС рекордсменом по этому показателю среди всех кислородно-керосиновых двигателей в мире.

Разработка двигателя РД-0124МС началась в 2017 году. В 2018 году был защищён эскизный проект, до конца 2022 года в КБХА планируют провести испытания прототипа изделия с полноразмерными соплами.