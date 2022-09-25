* запрещённая в России организация

Киев, , 13:42 — REGNUM Почти 20 последних бойцов подразделений полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были взяты в плен в конце августа подразделениями Минобороны РФ и ДНР.

Сдача в плен с «Азовстали» Владимир Андрианов © ИА REGNUM

Как уточнили в правоохранительных органах ДНР, бойцы были взяты в плен после неудачной попытки покинуть территорию металлургического завода «Азовсталь».

20 мая в Минобороны РФ сообщили о полном освобождении территории завода «Азовсталь». Подземные сооружения завода, в которых прятались боевики, перешли под полный контроль вооруженных сил России.