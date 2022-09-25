20 последних бойцов «Азова»* взяли в плен в конце августа
*запрещённая в России организация
Киев,
25 сентября 2022, 13:42 — REGNUM Почти 20 последних бойцов подразделений полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были взяты в плен в конце августа подразделениями Минобороны РФ и ДНР.
Сдача в плен с «Азовстали»
Владимир Андрианов © ИА REGNUM
Как уточнили в правоохранительных органах ДНР, бойцы были взяты в плен после неудачной попытки покинуть территорию металлургического завода «Азовсталь».
20 мая в Минобороны РФ сообщили о полном освобождении территории завода «Азовсталь». Подземные сооружения завода, в которых прятались боевики, перешли под полный контроль вооруженных сил России.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.