* запрещённая в России организация

Киев, 25 сентября, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Почти 20 последних бойцов подразделений полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были взяты в плен в конце августа подразделениями Минобороны РФ и ДНР.

Владимир Андрианов ИА REGNUM Сдача в плен с «Азовстали»

Как уточнили в правоохранительных органах ДНР, бойцы были взяты в плен после неудачной попытки покинуть территорию металлургического завода «Азовсталь».

20 мая в Минобороны РФ сообщили о полном освобождении территории завода «Азовсталь». Подземные сооружения завода, в которых прятались боевики, перешли под полный контроль вооруженных сил России.