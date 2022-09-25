Амстердам, 25 сентября, 2022, 13:41 — ИА Регнум. 25 сентября в Амстердаме на стадионе «Йохан Кройф Арена» национальная сборная Нидерландов в последнем шестом туре группового этапа Лиги наций УЕФА 2022/23 сыграет со сборной Бельгии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

ING Nederland Луи ван Гал

На матч назначена английская бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Ассистенты главного судьи — Гари Бесвик и Адам Нунн.

На данный момент сборная Нидерландов с четырьмя победами и 13 набранными очками занимает первое место в турнирной таблице группы. Сборная Бельгии, набрав десять очков, располагается позицией ниже.

В последний раз сборные Бельгии и Нидерландов играли между собой 3 июня 2022 года в матче первого тура Лиги наций УЕФА. Тот матч завершился крупной победой подопечных Луи ван Гала со счетом 4:1.