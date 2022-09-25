Москва, , 13:33 — REGNUM Российская мобилизационная система должна быть максимально открыта и публична, так как она фактически затрагивает десятки миллионов жителей России. Об этом 25 сентября заявил заместитель главного редактора ИА REGNUM Никита Третьяков в эфире «Соловьев Live».

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Как отметил, Третьяков, у него нет иллюзий на тему мобилизационной системы нашей страны, и накануне в ряде телеграм-каналов появлялись сообщения на эту тему.

При этом он уточнил, что в случае именно с военным противостоянием, закрытость и секретность информации о спецоперации абсолютно оправдана, однако в случае мобилизации это затрагивает призванных, членов их семей, а также их друзей их знакомых — то есть фактически десятки миллионов жителей РФ.

«Она (мобилизация), на мой взгляд, должна быть как можно более открыта и публична. Потому что, к сожалению, по объективным причинам, эта система в таком крупном масштабе не работала никогда последние несколько десятков лет», — сказал заместитель главного редактора ИА REGNUM, уточнив, что из-за этого некоторые недочёты неизбежны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главного редактора ИА REGNUM Никита Третьяков заявил, что объявленная президентом России Владимиром Путиным частичная мобилизация в Вооружённые сил (ВС) РФ является совершенно новым этапом специальной военной операции по денацификации на территории б. УССР