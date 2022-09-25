Лондон, , 13:32 — REGNUM 23-летний английский центральный защитник «Челси» Трево Чалоба намерен покинуть лондонский футбольный клуб в январское трансферное окно. Об этом 25 сентября сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, Чалоба намерен покинуть клуб, так как хочет регулярно выходить на поле. В подписании английского защитника заинтересованы «Интер», «Милан» и «Ред Булл Лейпциг».

В текущем сезоне Трево Чалоба принял участие лишь в одном матче Английской Премьер-лиги 2022/23, проведя на поле 90 минут. Результативными действиями защитник не отметился.

Ранее Чалоба выступал за «Ипсвич», «Хаддерсфилд» и «Лорьян» на правах аренды.