Тюмень, , 13:29 — REGNUM Мобилизованные по ошибке жители Тюменской области возвращаются домой. Об этом 25 сентября в своём обращении к землякам заявил губернатор Александр Моор.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Он признал, что действительно есть случаи, когда повестки получили граждане, которые не подходят под критерии, указанные президентом России Владимиром Путиным, и не должны быть мобилизованы. Работа по исправлению ситуации в этой части проводится под контролем губернатора. Документы всех граждан, которые получили повестки или ещё только могут получить, тщательно проверяются.

«Люди, которые не соответствуют критериям призыва. уже возвращаются домой», — сказал Моор.

Как сообщало ИА REGNUM, частичная мобилизация была объявлена 21 сентября. В армию призывают граждан, имеющих боевой опыт и военно-учётную специальность.