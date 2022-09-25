Тюмень, 25 сентября, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Мобилизованные по ошибке жители Тюменской области возвращаются домой. Об этом 25 сентября в своём обращении к землякам заявил губернатор Александр Моор.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

Он признал, что действительно есть случаи, когда повестки получили граждане, которые не подходят под критерии, указанные президентом России Владимиром Путиным, и не должны быть мобилизованы. Работа по исправлению ситуации в этой части проводится под контролем губернатора. Документы всех граждан, которые получили повестки или ещё только могут получить, тщательно проверяются.

«Люди, которые не соответствуют критериям призыва, уже возвращаются домой», — сказал Моор.

Как сообщало ИА REGNUM, частичная мобилизация была объявлена 21 сентября. В армию призывают граждан, имеющих боевой опыт и военно-учётную специальность.