Бразилиа, , 13:27 — REGNUM Бывший тренер «Лидс Юнайтед» Марсело Бьелса, который на данный момент находится в статусе свободного агента, может трудоустроиться в чемпионате Бразилии. Об этом 25 сентября сообщает журналист Николо Скира.

Марсело Бьелса Рыбакова Елена

По информации источника, в сотрудничестве с Бьелсой заинтересован «Сантос». Стороны уже провели первоначальные переговоры.

После 27 сыгранных туров бразильской Серии А 2022 «Сантос» с восемью победами и 34 набранными очками занимает 11 место в турнирной таблице чемпионата.

«Лидс Юнайтед» покинул пост главного тренера «Лидс Юнайтед» 28 февраля 2022 года после крупного поражения от лондонского «Тоттенхэма» со счетом 0:4.