Херсон, Бывш. УССР, , 13:16 — REGNUM Всех причастных к обстрелу центра Херсона ждет суровая кара. Об этом 25 сентября заявил глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Все причастные к этому преступлению понесут суровую кару. Со временем не избегнут наказания также исполнители и заказчики преступления. Отношение к пособникам и сторонникам врага после такого злодеяния будет соответствующим — никакого самого малого снисхождения не будет», — отметил он в Telegram-канале.

ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS по гостинице в центре Херсона, два человека погибли, в том числе экс-депутат Рады Алексей Журавко. Власти региона назвали произошедшие терактом. Меры безопасности после обстрела будут усилены во всей области.

Референдум по вопросу вхождения в состав РФ стартовал в Херсонской области 23 сентября. Голосование продлится до 27 сентября включительно.

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