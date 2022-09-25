Ростов-на-Дону, 25 сентября, 2022, 13:15 — ИА Регнум. 22-летний центральный полузащитник «Ростова» Даниил Уткин прокомментировал победу сборной России по футболу в товарищеском матча с командой Киргизии (2:1).

Дарья Антонова ИА REGNUM Победа сборной России

«В первом тайме со скамейки запасных игра смотрелась тяжело, потому что половину было не видно. Там такая скамейка… Все перегораживает. Во втором тайме с поля уже было все видно. Правда, пару раз меня ослепили эти фонари. Выиграли — хорошо. Конечно, хотелось показать более красивый комбинационный футбол, но победа есть победа», — сказал Уткин в видео на YouTube-канале сборной России.

Матч сборных Киргизии и России состоялся 24 сентября в Бишкеке на «Стадионе имени Долена Омурзакова». Основное время встречи завершилось со счетом 1:2, а забитыми мячами в составе команды Валерия Карпина отметились Александр Соболев (30’ пенальти) и Даниил Уткин (89’ Николай Комличенко).