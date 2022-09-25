Москва, , 13:15 — REGNUM Ранее объявленная президентом России Владимиром Путиным частичная мобилизация в Вооружённые сил (ВС) РФ является совершенно новым этапом специальной военной операции по денацификации на территории б. УССР. Об этом 25 сентября заявил заместитель главного редактора ИА REGNUM Никита Третьяков в эфире «Соловьев Live»

Частичная мобилизация Иван Шилов, ИА REGNUM

«Подвергнуться мобилизации, наверное, не самая правильная формулировка, на мой взгляд. Ей не подвергаются, на неё идут и следуют по зову нашей страны. Я воспринимаю мобилизацию, как совершенно новый этап и в специальной военной операции, и в нашем конфликте с Западом», — сказал он, говоря об объявленной ранее частичной мобилизации.

Также Третьяков отметил, что, по его мнению, с момента начала спецоперации ВС РФ, жителям России был предоставлен выбор, как ее поддерживать — материально, поставляя гумпомощь, идти добровольцем на фронт и т.д., однако с 21 сентября ситуация изменилась и теперь российские граждане знают, что нашей стране необходимо не менее 300 тысяч готовых к военным действиям людей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что у здания администрации в Бердянске сработало самодельное взрывное устройство.