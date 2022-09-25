Tesla представит прототип гуманоидного робота Optimus
Вашингтон, 25 сентября, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Американская компания Tesla представит прототип промышленного робота-гуманоида Optimus в конце сентября 2022 года. Об этом сообщает портал Electrek.
Разрабатываемый для работы на фабриках робот будет представлен на ежегодном мероприятии компании Tesla AI Day. Ранее планировалось, что это мероприятие пройдёт в августе, однако позже в Tesla решили перенести его на 30 сентября.
Tesla планирует использовать роботов Optimus для автоматизации своих предприятий. Главным отличием от активно используемых промышленных роботов станет то, что Optimus будет выполнен в виде человекоподобного робота.
В начале 2022 года основатель Tesla Илон Маск заявил, что компания откладывает запуск новых продуктов в этом году для ускоренной разработки робота Optimus. В будущем Tesla планирует использовать этих роботов не только на своих заводах но и поставлять другим компаниям.