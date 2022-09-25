Вашингтон, 25 сентября, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Американская компания Tesla представит прототип промышленного робота-гуманоида Optimus в конце сентября 2022 года. Об этом сообщает портал Electrek.

Auto.sohu.com Tesla Motors

Разрабатываемый для работы на фабриках робот будет представлен на ежегодном мероприятии компании Tesla AI Day. Ранее планировалось, что это мероприятие пройдёт в августе, однако позже в Tesla решили перенести его на 30 сентября.

Tesla планирует использовать роботов Optimus для автоматизации своих предприятий. Главным отличием от активно используемых промышленных роботов станет то, что Optimus будет выполнен в виде человекоподобного робота.

В начале 2022 года основатель Tesla Илон Маск заявил, что компания откладывает запуск новых продуктов в этом году для ускоренной разработки робота Optimus. В будущем Tesla планирует использовать этих роботов не только на своих заводах но и поставлять другим компаниям.