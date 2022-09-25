Анкара, 25 сентября, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Беспилотные летательные аппараты ВС Турции запечатлели кадры переброски Грецией бронетехники на Эгейские острова с невоенным статусом в нарушение международного права. Об этом 25 сентября передает Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Десантные корабли доставили на острова Сисам и Лесбос военную технику, переброшенную США в порт Дедеагач, передают источники безопасности. На Лесбос переброшено 23, на Сисам — 18 колесных бронемашин», — отмечается в сообщении.