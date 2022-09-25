25 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили заявление представителя киевского режима Алексея Арестовича о том, что киевский нацистский режим может призвать в ВСУ студентов вне зависимости от формы обучения.

Оксана Переможенко, , 14:09 — REGNUM Киевский нацистский режим может призвать в ВСУ студентов вне зависимости от формы обучения. Об этом 24 сентября заявил представитель киевского режима Алексей Арестович.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам Арестовича, на данный момент студенты в бывш. УССР не подпадают под мобилизацию, однако, как добавил представитель Киева, если в Российской Федерации мобилизуют миллион человек, нацистский киевский режим будет вынужден призвать в ВСУ студентов.

Заявление представителя киевского режима обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что киевский режим будет вести военные действия «до последнего жителя б. УССР». Иные задались вопросом, почему представители верхушки киевского режима и их дети до сих пор не в окопах.

«Но есть и хорошие новости: Арестовича никто не призовет», — с сарказмом написал Dmitriy.

«До останнього (последнего. — О. П.) [жителя б. УССР] — звучит уже очень реально», — добавил один из участников обсуждения.

«Потом старики, за ними в очередь дети пойдут», — прокомментировал Никита Д.

«Ну так… до последнего [жителя бывш. УССР]… Никто и не скрывает. Все в утиль за шайку-лейку», — отметил Владимир.

Алексей Арестович Интернет-представительство главы киевского режима

«Очень советую бывшим соотечественникам толпой прорывать границы и бежать от этих зеленых мразей. Жизнь бесценна», — призвал Otto Bernhopf.

«Только ещё вчера потешались, что в РФ [частичная] мобилизация. Там хоть резервисты, а тут уже студентов на мясо бросают, потом как, выпускников [школ] призовут?» — не понимает «Байс».

«Поэтому их (студентов иностранных вузов. — О. П.) не выпускают», — добавил Vasya.

«Дебилы, а какой толк от студентов? Пушечное мясо! Это геноцид народа [бывш. УССР]!» — отреагировала SvetLana.

«План по утилизации населения [бывш. УССР] [киевским] продажным режимом продолжается», — не выдержал ritten strang.

«А почему Арестович ещё не в строю? Сколько там боевых выходов у этого балабола?» — задалась вопросом Екатерина.

«Пускай и своих детей призовут, и депутатов», — призвал Igor.

«Ждем, когда пенсионеров начнут мобилизовывать», — написал Pavel P.

«У них же задача побольше народу положить. До последнего [жителя б. УССР]», — комментирует Ruthless Russian.

«Да ладно! И тех, кто в Лондонах и Парижах, вернут? Прямо сформируют батальон «Мажор»?» — с сарказмом поинтересовалась Елена Л.

«Этот клоун кровавый столько людей в землю закопает, просто так, ни за что, ни про что. Выбрали… демократа. Порошенко возил по миру куски автобуса и паспорта какие-то, а за кадром «Жму руку, обнимаю», и до этого он не довел бы. А эти клоуны кровавые уничтожат [бывш. УССР], и деваться им уже некуда — руки в крови у них по локоть. Жаль», — отметил SashaZ.

«Да ладно, чего уж мелочиться, сразу со школьников нужно начинать. Специально, чтобы в них стрелять жалко было?!.. Отправьте всю Раду на фронт, и [военные действия] быстро закончатся…» — добавил Сергей.

«Ну да, помирать за США, видимо, приятней, чем жить нормально», — отреагировала Alesya P.

«Пусть «Квартал и компания» (имеется в виду окружение Зеленского. — О. П.) пример покажут, вернут своих детей из Лондона и отправят на фронт…» — прокомментировал E. G.

«Зачем детей трогать? Придурки…» — не выдержал DEN R.

«[Жителям б. УССР] в глаза говорят, что [б. УССР] нужна хозяевам даже без [жителей бывш. УССР]», — отметил White Whatson.

«Совсем с ума сошли! Надеюсь, эти дети свалят… Детей не хватает только на убой отправлять. Жесть…» — возмутилась Ангелина.

«Это уже на геноцид очень сильно смахивает!..» — заметила Юля И.

«А так радовались нашей [частичной] мобилизации! Аж ядом брызгали! Радость оказалась недолгой…» — подытожила Ольга.