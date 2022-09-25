Бердянск, Бывш. УССР, , 13:03 — REGNUM У здания администрации в Бердянске сработало самодельное взрывное устройство, пострадавших нет. Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба ГУВД Запорожской области.

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«Около 12:00 в центре Бердянска прозвучал взрыв. Разрушений и жертв нет, никто не пострадал. Безопасность проведения референдума обеспечивают все силовые ведомства РФ. Третий день референдума проходит штатно», — отмечается в сообщении.

В годадминистрации подчеркнули, что за организацией взрыва стоят наемники СБУ.