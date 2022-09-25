25 сентября 2022 | Время чтения 5 мин

Анатолий Кошкин, , 14:54 — REGNUM Никакой опасности для Японии очередные испытания ракетной техники Корейской Народной Демократической Республики в качестве оружия сдерживания не представляют. Да, как и во время прежних испытаний, северокорейская баллистическая ракета была запущена в сторону Японского моря. Ибо КНДР не имеет других полигонов для учений. Но, как сообщает служба береговой охраны Японии, информации об ущербе для японских судов в регионе в результате ракетного пуска КНДР не поступало. По данным японского общественного телевидения, северокорейская ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии в Японском море. Последний раз запуск баллистической ракеты Пхеньян осуществлял 5 июля.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

Токио и раньше протестовал против испытания ракетной техники КНДР в Японском море (в обеих Кореях его называют Восточным), но признавал, что ракеты падали в нейтральных водах и ущерба Стране восходящего солнца не наносили.

Однако на сей раз теряющий поддержку населения кабинет Кисиды, похоже, решил отвлечь внимание японцев от их протестов против самоличного решения премьера провести за счет бюджета дорогостоящие «государственные похороны» бывшего премьер-министра Синдзо Абэ с приглашением многочисленных гостей из-за рубежа. Возмущен народ и тесными тайными связями членов правительства и многих депутатов от правящей Либерально-демократической партии с тоталитарной сектой «Церковь объединения». А главное — японцы не видят никакого улучшения своего экономического положения, ухудшившегося в результате ограничений, вызванных пандемией коронавируса и галопирующих цен на продовольствие и топливо. При этом многие японцы связывают эти и другие жизненные невзгоды с неразумной политикой Кисиды, с рвением включившегося в кампанию «адских санкций» против России.

Фумио Кисида (сс) Официальное интернет-представительство президента России

Для нагнетания беспокойства Кисида отдал соответствующим министерствам и ведомствам распоряжение готовиться к непредвиденным ситуациям после ракетного пуска, осуществленного в воскресенье КНДР. Японское агентство «Киодо цусин» отмечает, что глава японского правительства после ракетного запуска КНДР отдал соответствующим ведомствам три основных приказа: обеспечить безопасность судоходства и гражданской авиации в регионе, предоставлять местному населению оперативную и достоверную информацию о развитии ситуации, а также вести подготовку к возможным дальнейшим непредвиденным ситуациям. При канцелярии премьер-министра страны начал работу кризисный штаб по сбору и анализу оперативной информации. То есть лихорадочно сознается чуть ли не предвоенная обстановка.

Поползли слухи, что Пхеньян якобы готовит к приезду в Японию на похороны Абэ вице-президента США Камалы Харрис ядерное испытание. Безымянный «представитель администрации США высокого ранга» на спецбрифинге, посвященном поездке вице-президента в Токио, заявил: «У меня нет никаких прогнозов или заявлений относительно возможности северокорейского ядерного испытания. Вы видели множество публичных спекуляций на эту тему. Оно возможно, мы ранее говорили, что КНДР готовится провести ядерное испытание». В Японии широко растиражированы его слова о том, что вашингтонская администрация «ясно дала понять, что такое испытание приведет к принятию дополнительных мер со стороны Соединенных Штатов с целью продемонстрировать непоколебимую приверженность безопасности Республики Корея и Японии».

Камала Харрис Gage Skidmore

Одновременно официальный Токио включился в кампанию пропаганды якобы объявленной президентом РФ В. Путиным готовности применить ядерное оружие на территории бывш. УССР. Генеральный секретарь кабинета министров страны Хирокадзу Мацуно огласил «опасения» японских властей по этому поводу:

«Президент Путин 21 сентября объявил о проведении частичной мобилизации и подчеркнул, что Россия готова будет использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства для защиты своей территориальной целостности и своего народа. В связи с этим мы серьезно опасаемся вероятности того, что против [киевского режима] может быть применено ядерное оружие. Как единственная страна, пострадавшая от ядерного оружия, Япония считает недопустимыми угрозу и возможность применения этого вида вооружений со стороны России».

Хирокадзу Мацуно 首相官邸ホームページ

Подобные передергивания и сознательное искажение слов президента РФ укладываются в программу всемерной дискредитации нашей страны, осуществляемую японским правительством, которое своими действиями и заявлениями подтверждает определенный Москвой статус недружественного, а правильнее сказать, враждебного России государства.

Провокационное заявление японского правительства заставило МИД РФ осадить токийских политиков. Послу РФ в Японии было поручено сделать соответствующее заявление:

«Хотели бы напомнить, что принципиальная российская позиция состоит в недопустимости ядерной войны. Именно наша страна инициировала принятие 3 января совместного заявления лидеров пяти государств, обладающих ядерным оружием, о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений, в котором констатировано, что в ядерной войне не может быть победителей, поэтому она никогда не должна быть развязана. При этом удивляет тот факт, что японские власти и журналисты словно бы забывают о том, кто и где первым использовал атомные боезаряды в вооруженном конфликте и какая из мировых держав имеет опыт применения всех видов ОМУ. Более того, именно Соединенные Штаты — единственное государство, размещающее ядерное оружие за пределами своей национальной территории».

По словам посла РФ в Японии, «странно слышать «ядерные» обвинения в адрес России со стороны Японии, которая, как это хорошо известно, уповает в своей политике безопасности не на что-нибудь, а как раз на американский ядерный «зонтик», постоянно заботясь о его прочности и безотказности». Было отмечено, что «антироссийские рассуждения в Японии в связи с непростой ситуацией на Запорожской АЭС, которая продолжает подвергаться массированным обстрелам со стороны киевского режима, вызывают недоумение».

Как уже доводилось отмечать, на наш взгляд, клеветнические инсинуации Токио должны вызывать не «недоумение», а решительный протест. Тем более что японское правительство, подтверждая свою враждебность к России, сопроводило свои беспочвенные заявления новым пакетом экономических и иных санкций.